Mouvement d’humeur des travailleurs d’E-média : la direction donne sa version des faits

Dans un communiqué rendu public, le Syndicat des travailleurs du Groupe E-média a décidé d’observer, entre autres, une grève virtuelle de 72 heures qu’ils ont démarré hier jeudi. Une façon pour eux d’alerter l’opinion sur les « difficultés que vivent les agents ».



Face à cette détermination, la Direction est sortie du silence pour donner sa part de vérité. Dans une note rendue publique, la Direction explique que cette situation est due à «la conjoncture socio-économique qui sévit et qui place tous les médias dans une mauvaise posture accentuée aujourd’hui par un gel des activités dans nombre de structures contractantes ».



A cet effet, poursuit-elle, « cette situation de gel diffère les paiements et entraîne un cumul de retard de salaires ». « Consciente des désagréments causés, la Direction générale ouvre sans relâche au retour à la normale et déploie sans arrêt des efforts pour ne plus avoir à vivre cet épisode indélicat », conclut la note.