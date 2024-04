Thiès: poursuivi pour "tentative de viol' sur une mineure, il sème le trouble dans le tribunal

Lors de son jugement devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès (70 kilomètres de Dakar), M. Diop a choqué l'assistance en refusant de comparaître et en s'en prenant violemment au juge. Accusé de "tentative de viol et de pédophilie" sur une mineure de moins de 13 ans, il a catégoriquement nié les accusations portées contre lui, clamant son innocence de manière agressive.



Face à cette attitude inhabituelle, le tribunal a décidé de procéder au jugement de l'affaire sans la comparution de l'accusé, estimant qu'il semblait développer une dépression, informe L’Observateur. La partie civile a pu alors exposer les faits, décrivant l’agression dont la jeune fille a été victime dans une maison en construction du quartier Route de Mbour 2 à Thiès.



La grand-mère de la victime a corroboré le récit de sa petite-fille, affirmant avoir constaté ses blessures et sa détresse après l'incident. L'accusé, quant à lui, a été décrit comme une personne mentalement instable par son avocat, qui a plaidé pour sa relaxe en raison de son état de santé.



Le procureur de la République a requis une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme à l'encontre de M. Diop. L'affaire a été mise en délibéré pour être jugée le 27 mai 2024.