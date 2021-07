Une opération "coup de poing" de la police à Dieupeul débouche sur plusieurs arrestations

Dans le cadre de lutte contre la délinquance et le banditisme, les policiers du commissariat de Dieupeul en collaboration avec ceux du commissariat de Mballo ont ratissé leur secteur (Dieupeul) la nuit du 28 au 29 juillet de 19 heures à 23 heures. Ils ont interpellé 18 individus dont une prostituée et 2 fumeurs de yamba.



Appuyés par les éléments du commissariat de Rebeuss, et ceux de Mballo, ils ont mené une opération de sécurisation (coup de poing) à Dieupeul notamment à Liberté 6 extension et à la cité Baraka.



La descente s'est soldée par l'interpellation de 18 individus pour diverses infractions dont 08 pour vérification d'identité, 02 pour rixe sur la voie publique, 03 pour ivresse publique manifeste, 02 pour nécessité d'enquête, 01 pour racolage et 02 pour usage de chanvre indien selon une source.