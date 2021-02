Vaccin contre Covid-19: le Sénégal a payé 2,2 milliards F Cfa pour 200 mille doses de Sinopharma

Jusqu’ici, rien n’avait filtré concernant les vaccins contre la Covid-19 que le Sénégal va acquérir d’ici la fin de ce mois de février. Mais des sources de E-média ont révélé ce jeudi que le Sénégal, par l’entremise du ministère des Finances et du Budget, a diligenté le paiement de l’acquisition à la firme chinoise Sinopharm International Hong Kong Limited, de 200 000 doses de 0,5 millilitres du vaccin SARS-COV-2 (Vero Cell).



Le contrat d’achat dont une copie est détenue par nos confrères, stipule que l’acquisition de ces doses est bien payante à raison de 20 dollars US (environ 10 800 FCFA) la dose, soit un total de 4 millions de dollars US (près de 2,2 milliards FCFA) à payer pour toute l’acquisition.



Pourtant, dans la journée du mardi 12 janvier dernier, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr avait tweeté que la Chine avait fait don au Sénégal 200 mille doses de vaccin Sinopharma, avant d’effacer son post sur le Réseau social.