Variant létal du mpox découvert en Suède : premier cas hors d'Afrique

L'agence suédoise de santé publique a annoncé ce jeudi que "une personne vivant dans la région de Stockholm à été diagnostiquée comme porteuse du sous-type clade 1 du virus du mpox.

Selon l'agence c'est le virus le plus contagieux et le plus dangereux.

" La personne touchée a été infectée lors d'un séjour dans la région d'Afrique où sévit une importante épidémie de mpox du sous-type clade 1", a détaillé la cheffe intérimaire de l'agence, rapporte Rfi.