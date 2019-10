Vidéo-Remise de cadeaux aux enfants atteints de pathologies lourdes à Dantec: l'artiste Yoro Ndiaye, le comédien Tapha et Sister LD au côté de NSL

L'artiste Yoro Ndiaye, le comédien Tapha et Sister LD sont venus soutenir "No Stress Land (NSL)'', une association à but non lucratif qui a procédé samedi à Dakar, à la remise de cadeaux aux enfants atteints de pathologies lourdes de l’hôpital principal de Dakar.