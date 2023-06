Viol présumé sur 27 filles : noire de colère, l’Association des juristes sénégalaises réclame justice

L’Association des juristes Sénégalaises dénonce les récents faits de viol présumé et de pédophile répétitifs portant sur plus 27 filles mineurs âgées respectivement de 6 ans à 16 ans par leur maitre coranique Serigne Khadim Mbacke.



Elle se réfère à l’adoption de la loi 2020 05 du 10 Janvier 2020, modifiant la loi la loi 65 60 du 21 Juillet 1965 du Code pénal portant criminalisation du viol et de la pédophilie pour dénoncer cette situation déplorable en tant qu’organisation de promotion et de protection des droits humains, particulièrement ceux des femmes et des enfants.



L’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) dénonce et condamne vigoureusement cette violence. Elle interpelle nos autorités pour plus de « rigueur et de diligence dans le traitement de ce dossier afin que justice soit rendue pour ces victimes innocentes ».