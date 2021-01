Vol, agressions: une bande d’agresseurs du Pont de l’Emergence arrêtée

En quittant la cité Sipres pour rejoindre son domicile à la cité Impôt et Domaine vers les coups de 23 à bord d’un taxi, la dame Marième Sarr a été interpellée au niveau de l’échangeur du pont de l’Emergence par trois individus. « Ils se sont rapprochés à bord du taxi, ont ouvert la portière avant de tenter de dérober mon sac. Heureusement pour moi, j’ai été vigilante et j’ai alerté le chauffeur. Celui-ci s’est dirigé vers les policiers qui régulaient la circulation », rapporte-t-elle dans les colonnes du journal Le Témoin.



Mis au parfum des pratiques de la bande, les policiers se sont mis à la trousse des lascars avant de les interpeller au niveau du pont de l’Emergence. Devant les enquêteurs, les malfrats ont nié les faits qui leur sont reprochés en servant la même thèse. Selon Amath Dione, ses amis l’avaient accompagné au domicile de sa petite amie à Grand-Yoff.



Et au retour, en marchant tranquillement sur le pont pour rentrer à Grand-Médine, la police les a arrêtés, en prétextant qu’une dame les accusait de vol. Ses acolytes, Saliou Thiam et Khadim Sene ont aussi servi la même thèse. Malgré leurs aveux, ils ont été déférés au parquet en attendant d’être fixés sur leur sort.