Vol, complicité de vol et usurpation de fonction : le film de l’arrestation du faux gendarme

Le « faux gendarme », qui a été surpris par une patrouille envoyée par l’adjudant-major Médoune Gning, « n’épargnait pas les cantonnements des militaires et des forces de l’ordre pour se procurer des uniformes », renseigne la même source.



La perquisition dans son lieu de cache a permis aux gendarmes de mettre la main sur des effets militaires, des ordinateurs portables, des téléviseurs, un groupe électrogène, des batteries d’automobiles et un lot d’équipements provenant d’unités industrielles installées dans la zone de Sébikotane-Diamniadio.



Pressé de questions par les enquêteurs, celui qui se faisait passer pour un gendarme a donné les noms de ses receleurs qui ont été cueillis au marché noir de Colobane avant d’être placés sous mandat de dépôt par le parquet pour « vol, complicité de vol et usurpation de fonction ».



Dans la même période, les gendarmes de la brigade de recherches, exploitant une plainte, avaient mis le grappin sur 13 malfaiteurs dont deux agents du centre de recherche en santé de Diamniadio et 11 receleurs.



Les mis en cause ont été déférés au parquet pour « association de malfaiteurs, vol en réunion en temps de nuit avec effraction avec usage de moyen de locomotion au préjudice de leurs employeurs et recel », rapport « Libération ».