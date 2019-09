Ziguinchor: Ousmane Sonko et sa bande d'homosexuels arrêtés et déférés au parquet

Voila un Ousmane Sonko qui ne s’illustre pas par de bonnes pratiques. Totalement différent du leader de «pastef les patriotes ». En effet, parmi les trois individus qui se livraient à des actes contre nature dans un logement de fonction, sis dans l'enceinte du stade Alioune Sitone Diatta de Ziguinchor figure l’« homonyme » de l’ancien inspecteur des impôts et domaines, candidat malheureux à la présidentielle de février 2019.



Arrêtés par la Gendarmerie, le 26 août 2019, les mis en cause Mathias Mendy, Ousmane Sonko et Yaya Seydi, surpris dans la chambre du premier nommé devait être déféré ce mardi 3 septembre devant le juge pénal du tribunal correctionnel de Ziguinchor.



Et le quotidien L’Observateur, qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, décrit dans ses colonnes les aveux de Ousmane Sonko. Ce dernier avoue avoir céder à la tentation pour avoir un portable en contrepartie. « J'ai cédé aux avances de Mathias Mendy et de Yaya Seydi parce que je voulais un portable", a t-il avoué aux enquêteurs.