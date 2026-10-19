îlot Sarpan : 1800 cartons de cuisses de poulet de contrebande saisis, 19 Sénégalais interpellés

La Section Environnement de la Gendarmerie nationale a déjoué, le dimanche 18 octobre 2026, une tentative d’introduction clandestine de denrées alimentaires au large de Dakar, aux abords de l’îlot Sarpan.



Selon une note de la Gendarmerie nationale, l’unité a été alertée par un renseignement signalant la présence d’une pirogue en provenance de la Gambie et à destination de Thiaroye. Une patrouille a été effectuée et a permis d’intercepter l’embarcation.



À son bord se trouvaient dix-neuf (19) Sénégalais et mille huit cents (1 800) cartons de cuisses de poulet de contrebande, représentant environ six (6) tonnes de marchandises, pour une valeur estimée à vingt-cinq (25) millions de francs CFA.



L’enquête suit son cours.