îlot Sarpan : 1800 cartons de cuisses de poulet de contrebande saisis, 19 Sénégalais interpellés

La Section Environnement de la Gendarmerie nationale a déjoué, le dimanche 18 octobre 2026, une tentative d’introduction clandestine de denrées alimentaires au large de Dakar, aux abords de l’îlot Sarpan.
Selon une note de la Gendarmerie nationale, l’unité a été alertée par un renseignement signalant la présence d’une pirogue en provenance de la Gambie et à destination de Thiaroye. Une patrouille a été effectuée et a permis d’intercepter l’embarcation.
À son bord se trouvaient dix-neuf (19) Sénégalais et mille huit cents (1 800) cartons de cuisses de poulet de contrebande, représentant environ six (6) tonnes de marchandises, pour une valeur estimée à vingt-cinq (25) millions de francs CFA.
L’enquête suit son cours.
Selon une note de la Gendarmerie nationale, l’unité a été alertée par un renseignement signalant la présence d’une pirogue en provenance de la Gambie et à destination de Thiaroye. Une patrouille a été effectuée et a permis d’intercepter l’embarcation.
À son bord se trouvaient dix-neuf (19) Sénégalais et mille huit cents (1 800) cartons de cuisses de poulet de contrebande, représentant environ six (6) tonnes de marchandises, pour une valeur estimée à vingt-cinq (25) millions de francs CFA.
L’enquête suit son cours.
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