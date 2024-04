les habitants de Khodiogne réclament une passerelle sur l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack

Les populations de Khondiogne, dans la communauté rurale de Tataguine (Ouest), invitent les autorités compétentes a ériger une passerelle pour les piétons.



Le Collectif pour la défense des intérêts de l’axe Ndiosmone-Palmarin-Djiffére en a fait l'annonce lors d’une conférence de presse, ce lundi. Le porte-parole dudit collectif, Birama Ndiaye a également réclamé l’érection d’une passerelle et l’ouverture d’une bretelle sur l’autoroute à péage Mbour-Fatick-Kaolack.

« Nous voulons qu’un passage piéton soit élargi et élevé en hauteur pour permettre à tout le monde de vaquer à ses occupations sans être inquiété », a-t-il dit.



Il a indiqué que pour accéder à leurs champs, les cultivateurs sont obligés de faire un grand détour de près de 3km. Les écoliers souffrent également de l’absence d’une piste directe.

Les populations de Khondiogne réclament l’ouverture d’une bretelle sur l’autoroute à péage à partir de Médina Dokh. « Il y a plus de cinq communes à desservir à savoir Loul Sessene, Djilass, Dioffior, Fimela, Samba Dia et Palmarin. Toute cette population emprunte cette route Ndiosmone-Fimela pour accéder à l’intérieur du Sénégal”, a souligné Birama Ndiaye.



« En l’absence de cette bretelle, les voyageurs en provenance de Dakar, par exemple, seront obligés de descendre à Thiadiaye et faire un grand détour pour venir à Khondiogne, a-t-il relevé, invitant les pouvoirs publics à corriger les « erreurs » et « désagréments » notés dans la construction de l’autoroute à péage à hauteur de cette localité.