Face à la presse hier-mercredi, le Procureur de la République Serigne Bassirou Gueye a lancé un appel à témoins à tous ceux qui détiennent des informations sur l’affaire des contrats pétroliers et gaziers, qui incriminerait le frère du président Macky Sall, de s'approcher des enquêteurs, pour se rendre utile.



«À partir de ce moment déterminé, je voudrais inviter tous les sachant, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements à s’adresser à la Division des investigations criminelles (Dic) pour éclairer les Sénégalais sur cette question », ainsi parlé le procureur de la République.



Dans la soirée, le leader du Pastef Les Patriotes Ousmane Sonko et l’un des intervenants du reportage de la chaine britannique BBC, Abdoul Mbaye ont affirmé être à la disposition de la Division des investigations criminelles. D’autres soucieux de voir l'enquête avancée se sont rendus dans les locaux, de la Dic, à l'instar de Clédor Séne. Mais les documents de ce dernier sur ce dossier n’ont pas été recueillis par les enquêteurs. Les inspecteurs du célèbre commissariat lui ont tout bonnement notifié qu’ils n’ont pas été saisis officiellement par le Procureur.



Toutefois, Pressafrik a voulu en savoir plus sur la saisine lancée dans la foulée par le Procureur. Mais, selon une source bien placée dans la magistrature, le maitre des poursuites, jusqu'au moment où ces lignes sont écrites n'a pas transmis une lettre de saisine à l’instance habilitée à auditionner les témoins à savoir la Division des investigations criminelles. Ce qui confirme les déclarations de Clédor Sène à sa sortie des locaux de la DIC.