Marche pacifique à Ourossogui : forte mobilisation pour exiger la libération de Farba Ngom

Le Comité de résistance populaire pour la libération de Farba Ngom a organisé, ce samedi 26 juillet 2025, une marche pacifique à Ourossogui, dans le nord du Sénégal, pour exiger la libération du député-maire des Agnam ainsi que d'autres figures de l’Alliance pour la République (APR) actuellement en détention.



Les manifestants, vêtus de t-shirts rouges, ont parcouru les principales artères de la ville pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une injustice. La délégation de l’APR était conduite par l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, accompagné notamment de l’ancien ministre et maire de Fandène, Augustin Tine, et d’autres responsables du parti.



S’exprimant devant les manifestants, Amadou Mame Diop a exigé la libération de Farba Ngom ainsi que celle d’autres personnalités politiques et figures médiatiques : « Ils masquent leur incompétence et la non-tenue de leurs promesses à travers une vague de répression. Nous exigeons la libération de Farba Ngom, Mansour Faye, Moustapha Diop, ainsi que des chroniqueurs et journalistes injustement détenus ».



Le maire de Ourossogui, Moussa Bocar Thiam, a pour sa part attiré l’attention sur l’état de santé préoccupant de Farba Ngom. « Nous sommes ici à Ourossogui, dans la région de Matam, pour dire non à l’injustice. Tout le monde sait que l’honorable député Farba Ngom est malade. Un rapport médical atteste clairement que son état de santé est incompatible avec la détention. Il aurait dû être libéré depuis longtemps », a-t-il affirmé.



L’ancien ministre a également invoqué les textes de loi pour appuyer ses propos : « Nous appelons les autorités judiciaires à prendre leurs responsabilités. L’article 140 du Code de procédure pénale sénégalais, le droit communautaire et le droit international sont clairs. Farba Ngom doit être libéré parce qu’il est malade. Matam souffre. Matam en a assez de voir son député en prison ».



Une députée et membre de l’APR, également présente, a renchéri : « Farba est l’absent le plus présent. Il est malade, et la loi exige sa libération. C’est une alerte que nous lançons ».



Elle a adressé un appel solennel au Président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko pour qu’ils interviennent en faveur de la libération du député Farba Ngom.