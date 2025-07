Crise interne : PASTEF UCAD décline l’invitation de la JPS et réaffirme son allégeance à Ousmane Sonko

Le Bureau de la Coordination de PASTEF UCAD décline l’invitation du Coordinateur national de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), Me Ngagne Demba Touré pour une rencontre prévue ce lundi 28 juillet 2025.



PASTEF UCAD précise dans un communiqué que cette décision s'inscrit dans un contexte marqué par une « rupture de confiance à l'égard de la JPS Nationale », dont les « silences prolongés et le manque de solidarité envers nos camarades victimes d'exclusions et d'injustices ne peuvent plus être ignorés ».



Face à cette situation, PASTEF UCAD réaffirme « qu'il ne reconnaît qu'un seul interlocuteur légitime : le Président Ousmane Sonko, porteur du projet patriotique que nous servons avec engagement et loyauté ».



Dans ce sens, PASTEF UCAD convie toute la presse à une conférence de presse le jeudi 31 juillet 2025 à 16h, au siège du parti, pour apporter des « précisions sur notre position et éclairer l'opinion nationale ».