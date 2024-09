​« La dissolution de l'Assemblée nationale est une nécessité », Seydou Guèye

« La dissolution de l’Assemblée nationale est une question réglée. On n’a pas besoin de justifier la dissolution de l’Assemblée nationale dès lors que les deux ans sont passés. Moi, je n’ai pas de problème, c’est la constitution qui le dit. Et c’est une prérogative du chef de l'État qui la met en œuvre pour être dans le confort d'une majorité qui accompagne sans heurt et sans difficulté ces politiques publiques. Donc ça, c'est un principe accepté, partagé. Mais qu’on manœuvre, qu'on manipule, qu'on change de date, ça ne grandit pas le Sénégal », a déclaré Seydou Gueye.



L’invité du JDD de poursuivre : « les relations étaient assez tendues, mais moi ce que je crois fondamental, vous savez, ce qui fait la qualité d'un homme politique, ce sont les batailles qu'il gagne. Mais ce qui fait la qualité d'un homme d'État, c'est la paix qu'il construit. Avec ces nouvelles autorités, nous ne sommes pas dans cette perspective. Puisque l'offre qu'il nous faut est une offre d’affrontement et de confrontation… Nous ne participerons jamais à ce qui menace la coalition nationale. Nos attentes en tant qu'opposition, c'est d'abord qu'on respecte le cadre qui régit les relations entre un pouvoir et nos positions ».