​«Le meilleur a gagné»: après la défaite des Lions face à la France, des supporters marocains déçus mais fair-play

Le Maroc s’est incliné 2-0, jeudi 9 juillet, à Boston, face à la France, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 de football. Une défaite après laquelle les supporters marocains sont partagés entre fierté et déception.



Dans le centre-ville de Casablanca, la fan-zone où de nombreux supporters des Lions de l'Atlas sont venus assister au quart de finale de la Coupe du monde 2026 de football entre le Maroc et la France s'est vidée en quelques minutes seulement. Mais chez la plupart d'entre eux, il n’y a aucune rancœur après la défaite de leur équipe 2-0 face aux Bleus.



« Ils ont bien joué. On a essayé de jouer nous aussi mais, malgré ça, on a perdu. Bonne chance aux Français qui vont gagner la coupe, c'est sûr ! », lance l’un d’eux.

Deux heures plus tôt, tout avait commencé comme une grande fête, avec une fan-zone transformée en piste de danse géante sur laquelle les supporters se trémoussaient pour évacuer le stress. Une petite dame a l’air très émue glissait alors : « On est heureux. Je souhaite que le meilleur gagne. Je suis marocaine et je vis en France, j'aime les deux pays. Vive le Maroc et vive la France ! »



Puis, au coup d’envoi, les minutes ont commencé à s’étirer, au point de devenir des heures pour les supporters marocains. Les Bleus ont pris le contrôle du jeu.



« On est tombé face à une équipe vraiment très forte »

« On pensait qu'avec tous les ingrédients que le coach [du Maroc, Mohamed Ouahbi, NDLR] allait mettre et qu'avec toute la volonté des joueurs, on allait pouvoir rivaliser un peu avec l'équipe de France, explique un fan. Mais, malheureusement, on est tombé face à une équipe vraiment très forte. Dans tous les compartiments du jeu, ils ont été meilleurs que nous. Et finalement, c'est le meilleur qui a gagné... »



Si les Marocains auraient évidemment voulu voir leur équipe aller plus loin dans cette Coupe du monde 2026, ils sont cependant fiers de leur sélection qui a soulevé dans le royaume un immense engouement.



Le Maroc était le dernier représentant du continent africain encore en lice au Mondial américain au cour duquel Il est aussi devenu la première équipe africaine à parvenir à se hisser deux fois de suite en quart de finale de la compétition. En 2022, les Lions de l’Atlas avaient été éliminés en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar... face à la France, déjà.