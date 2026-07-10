Haute Cour de Justice : le procès de l’ex-ministre Aissatou Sophie Gladima fixé au 22 juillet

Au Sénégal, l’ancienne ministre des Mines, Aïssatou Sophie Gladima, qui avait été placée en détention préventive dans le cadre d"une l’enquête sur de présumés détournements dans la gestion du fonds anti-Covid, bénéficie d’une « liberté provisoire avec port du bracelet électronique». Elle sera jugée à partir du 22 juillet 2026, selon L’Observateur. Cette décision a été prise par une ordonnance signée le mardi 7 juillet par le premier président de la Cour suprême, Mahamadou Mansour Faye.



Placée sous mandat de dépôt le mercredi 21 mai 2025, la mise en cause est accusée de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux, après la publication d’un rapport de la Cour des comptes. L'ex-directeur de l’administration générale et de l’équipement (Dage) du ministère, Alassane Diallo, dont le parquet avait demandé la « conduite » avant de constater sa fuite à l’étranger, avait confirmé sous interrogation qu’une somme d’environ un milliard de FCFA reçue par le ministère des Mines dans le cadre des fonds Covid-19 avait été utilisée « sur instruction» de l’ancienne ministre. Parmi les dépenses controversées figurait notamment le financement d’un centre gravimétrique à Kédougou, destiné aux orpailleurs affectés par la pandémie.



Cependant, malgré le décaissement des fonds, le projet n’aurait jamais abouti. Le marché, attribué à la Société commerciale du groupe Issa (Scgi), aurait été payé à 73,2 millions de FCFA sur simple déclaration sur l’honneur et facture, sans garantie de réalisation.



Libérée en juillet 2025 après avoir comparu devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, Sophie Gladima a été placée sous surveillance électronique, alors qu’elle continue de clamer son innocence.