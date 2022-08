​#Législatives2022: Déthié Fall botte en touche les chiffres de Aminata Touré

C’est au tour de l’inter-coalition Yewwi-Wallu de dévoiler leurs résultats après la sortie de Aminata Touré, tête de liste nationale de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, qui a revendiqué dimanche d’avoir remporté la victoire dans 30 départements.



Déthié Fall botte en touche les chiffres de Aminata Touré. Selon lui, il y a 46 départements et qu’elle a inclus plus de trois départements de la diaspora dans son décompte. « Autant, elle met les départements de la diaspora dans le dénominateur, ça ne peut plus être 46 comme le reste des 8 de la diaspora. Et le dénominateur progresserait de 46 à 54 », a expliqué Déthié Fall lors de la conférence de presse.



Le mandataire de la Coalition Yewwi Askan Wi revendique la victoire de l’inter coalition Yewwi-Wallu. « Au moment où je vous parle, l’inter-coalition Yewwi-Wallu a obtenu 55 sièges des 112 que compte la liste majoritaire. En attendant, les résultats des autres départements qui ne sont pas encore sortis », a-t-il fait savoir.



« Nous comptabilisons pour le moment 28 députés sur la liste proportionnelle. Ce qui conforte une majorité absolue avec 83 députés », a ajouté Déthié Fall.



Selon lui, l’inter-coalition est majoritaire à l’Assemblée nationale et que le pouvoir va jouer le rôle d’opposition parlementaire. « Au moment, je vous parle, l’inter coalition YAW-Wallu a la majorité à l’Assemblée nationale. Le président de l’Assemblée nationale sera issu de l’inter coalition. Les Sénégalais ont renvoyé Benno Bokk Yaakaar à l’opposition parlementaire ».