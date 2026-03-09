​Affaire Pierre Robert : l’un des suspects révèle les dessous de l’argent qu’il recevait du français

Babacar D. (43 ans), suspecté d’être l’un «des formateurs au sexe » recruté par Pierre Robert pour initier les enfants mineurs au sexe et à l’homosexualité, est passé aux aveux concernant le projet du français d’implanter à Dakar un «Centre de formation au sexe pour les enfants». Selon lui, Pierre Robert lui aurait confié ce projet et avait envoyé des sommes d’argent conséquentes pour la création de ce centre.



Pour rappel, dans le cadre de cette affaire de pédocriminel transnational impliquant des ressortissants français et sénégalais, le mis en cause (arrêté à Kaolack) a rencontré Pierre Robert sur Facebook. Ce dernier le chargeait de louer un appartement, payé par ses soins, pour récupérer des mineurs défavorisés en vue de leur formation. Babacar D. envoyait même à Pierre Robert les preuves vidéo de ses ébats sexuels avec des mineurs.



Une collaboration judiciaire ente la Division des investigations criminelles (DIC) et la commission rogatoire internationale émise par la justice française, a permis au doyen des juges du Tribunal de grande instance de Dakar, d’écrouer 14 suspects. Selon le journal Libération, ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, traite d'êtres humains en bande organisée, proxénétisme en bande organisée, transmission volontaire du VIH/Sida, viol commis sur des mineurs, actes de pédophilie, actes contre nature mais aussi détention et usage de drogue ».