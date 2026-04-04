Défilé du 4 avril : le Président Diomaye Faye salue la présence d’Oligui Nguéma et magnifie les relations Sénégal-Gabon

En marge de son discours prononcé après le traditionnel défilé du 4 avril, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à saluer la présence de son homologue gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguéma, invité d’honneur à la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.



Le chef de l’État sénégalais a exprimé sa satisfaction de voir le président gabonais prendre part à cette fête nationale, soulignant la qualité des relations entre les deux pays.



« Le choix sur vous traduit la qualité exceptionnelle des relations d'amitié cordiale et de coopération conviviale entre le Sénégal et le Gabon. Je sais aussi votre attachement personnel au Sénégal, que vous connaissez bien. Vous êtes chez vous », a dit le Président Faye.



Le chef de l’Etat a également insisté sur les liens historiques et fraternels qui unissent les deux peuples.



« Sachez que c'est le même lien d'attachement réciproque qui unit les peuples frères sénégalais et gabonais. Soyez aussi assurés, cher ami, de ma volonté constante d'œuvrer avec vous au renforcement de ces liens privilégiés », a-t-il soutenu.

