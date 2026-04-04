FA Cup : porté par un triplé d’Erling Haaland, Manchester City humilie Liverpool et rejoint le dernier carré

Ce samedi de football débutait par un choc entre Manchester City et Liverpool dans le cadre des quarts de finale de la FA Cup. Du côté de l’Etihad Stadium, les hommes de Pep Guardiola - distancés par Arsenal en championnat - avaient une belle opportunité de poursuivre leur route dans cette compétition et ainsi viser un nouveau trophée. Une mission ardue puisqu’en face, les Reds espéraient profiter de ce duel au sommet pour faire le plein de confiance avant un quart de finale de Ligue des Champions face au PSG. Pour ce rendez-vous, les Skyblues se présentaient en 4-2-3-1 avec Semenyo, Cherki, Doku et Haaland à la pointe de l’attaque.



De son côté, Arne Slot privilégiait, lui aussi, un 4-2-3-1 où Szoboszlai, Salah, Ekitike et Wirtz animaient le secteur offensif. Et ce match ne tardait pas à s’emballer. Trouvé dans l’axe, Doku percutait mais croisait trop sa frappe (2e). Dominés, les Reds finissaient par s’enhardir et répondaient au quart d’heure du jeu. Sur une relance de Mamardashvili, Salah se jouait de Khusanov mais manquait aussi sa frappe (14e).



Dans la foulée, Cherki s’illustrait et était tout proche d’obtenir un penalty mais Michael Oliver ne bronchait pas (17e). Les débats s’équilibraient, la rencontre restait plaisante mais un premier tournant intervenait en fin de première période. Coupable d’une faute sur O’Reilly, Van Dijk concédait le penalty.



Haaland crucifie les Reds

Plein de sang-froid, Haaland ne se faisait pas prier pour transformer la sentence et libérer les Citizens (1-0, 39e). Menés et gênés par les innovations tactiques mancuniennes, les hommes d’Arne Slot craquaient un peu plus juste avant la pause. Après un superbe travail de Cherki, Semenyo prenait la profondeur et délivrait un centre parfait pour Haaland, plus prompt que Konaté pour doubler la mise (2-0, 45+1e).



Sonnés, les Scousers se devaient de réagir au retour des vestiaires mais rien n’y faisait… Sur une nouvelle inspiration géniale de Cherki, Antoine Semenyo partait dans le dos de la défense liverpuldienne et trompait Mamardashvili d’un joli ballon piqué (3-0, 49e). Si Salah tentait de réveiller les siens, Trafford soulageait sa défense (52e) et le récital était encore loin d’être terminé…



Sur un nouveau travail exceptionnel d’O’Reilly, trouvé par Doku, Haaland était servi en retrait et crucifiait le portier des Reds d’une frappe gagnante avec l’aide de la barre transversale (4-0, 57e). Dans la dernière demi-heure de jeu, les Skyblues gardaient le contrôle et faisaient tourner la tête à des Reds totalement dépassés. Si Ekitike obtenait un penalty, manqué par Salah (64e), Manchester City, supérieur à bien des égards, s’imposait logiquement et rejoint donc le dernier carré de la FA Cup.



De son côté, Liverpool va rapidement devoir oublier cette correction avant de se rendre dans la capitale française pour défier le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de la Ligue des Champions.