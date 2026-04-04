Défilé du 4 avril 2026 : un vibrant hommage rendu aux 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc se sont invités symboliquement au défilé marquant le 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal. À Thiès, les majorettes de l’APLE ont tenu à leur rendre hommage lors de leur passage devant le public.



Arborant les couleurs nationales et brandissant le trophée de la Coupe d’Afrique, elles ont d’abord salué la victoire des « Lions » du Sénégal lors de la CAN 2025. Dans la foulée, elles ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Nos hommages aux 18 supporters sénégalais retenus au Maroc ».



Ce geste intervient alors que ces supporters font toujours face à la justice marocaine. Pour rappel, le tribunal de Rabat les a condamnés, le 19 février dernier, à des peines de prison allant de six mois à un an ferme pour des faits de « hooliganisme » survenus lors de la finale de la CAN 2025.



Le procès en appel, initialement prévu après un premier renvoi, avait été fixé au 30 mars. Toutefois, dès l’ouverture de l’audience, l’affaire a de nouveau été renvoyée au 13 avril 2026, à la demande de la partie civile qui souhaite déposer ses conclusions.