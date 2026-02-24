​Affaire des homosexuels : l’employé de Mame Ndiaye Savon reconnait «sa relation» avec Zale Mbaye

Placé en garde à vue le dimanche 22 février 2026 dans le cadre du présumé scandale homosexuel, l’employé de Mame Ndiaye Savon, Abdou Aziz Diop dit Dabakh, est passé aux aveux. Lors de son audition, le mis en cause aurait reconnu dans un premier temps, son orientation sexuelle. Selon lui, il est homosexuel, de tendance « Yoss », depuis très longtemps.



Concernant « sa relation » avec le tiktokeur Zale Mbaye, Dabakh aurait avoué avoir eu le VIH/Sida en ayant des rapports sexuels non protégé avec ce dernier. Il aurait également cité d’autres partenaires avec qui, il aurait eu des rapports non protégés.



Par ailleurs, le tailleur Zo Baldé, arrêté le même jour que Dabakh, aurait reconnu ses tendances homosexuelles, tout en niant des rapports avec Zale Mbaye qui l'avait aussi cité parmi ses partenaires. Tous les trois sont porteurs du VIH/Sida.



D’après le journal Libération, avec ses aveux, une nouvelle vague d’arrestation est attendue. Dans le cadre de cette enquête tentaculaire qui a conduit à la chute de Pape Cheikh Diallo, Djibril Drame et Cie, la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar a arrêté à ce jour 29 personnes, à Dakar, Saly, Nioro, Thiès et Saint-Louis. Ils sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue».