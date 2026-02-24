Affaire des 18 supporters Sénégalais : Le Premier ministre s'indigne mais révèle des mesures diplomatiques

Face aux députés, le Premier Ministre a exprimé sa profonde indignation concernant la condamnation des ressortissants sénégalais, une affaire qui, selon lui, «semble aller au-delà du sport ». Il a fermement déploré et condamné cette décision, la jugeant d'autant plus regrettable qu'elle survient entre deux nations entretenant des liens historiques et amicaux.







Pour illustrer son propos, Ousmane Sonko a établi une comparaison avec un incident récent : « Il n’y a pas si longtemps, lors des Jeux Olympiques qui ont eu lieu en France, des supporters marocains avaient envahi le stade, et le match a dû être interrompu pendant près de deux heures, sans qu'aucun supporter marocain ne soit arrêté ». Cette analogie vise à souligner ce qui est perçu comme une application inéquitable des règles et une réaction disproportionnée des autorités marocaines dans le cas présent.







Le Chef du Gouvernement a détaillé les démarches entreprises au plus haut niveau de l'État. Il a confirmé que le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit le Ministre des Affaires étrangères, d'engager une procédure de demande de grâce présidentielle auprès des autorités marocaines.







En cas d'échec de cette démarche, le gouvernement a prévu une solution alternative. « Si, toutefois, la grâce n’est pas accordée, il existe des accords conclus avec le Maroc qui nous permettront de rapatrier ces derniers afin qu’ils purgent leur peine au Sénégal », a-t-il précisé. Cette option garantirait que les supporters puissent purger leur peine sur le territoire national, à proximité de leurs familles.







Conscient de l'émotion suscitée par cette affaire au sein de la population, Ousmane Sonko a lancé un appel à la retenue. « Quand ce genre de situation se produit, il faut la gérer avec calme », a-t-il insisté. Tout en reconnaissant la peine des familles, il a rappelé le principe fondamental de la souveraineté nationale : « Chaque pays a sa propre souveraineté. On ne peut pas prendre des bazookas et aller au Maroc pour leur forcer à les libérer ». Il a ajouté qu'avec six détenus marocains dans les prisons sénégalaises, le Sénégal attendrait le même respect de sa propre juridiction.







Le Premier Ministre a ainsi assuré que le gouvernement a mobilisé tous les leviers diplomatiques et juridiques à sa disposition et qu'il continue d'œuvrer activement à une résolution favorable.





