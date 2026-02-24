Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Affaire des 18 supporters Sénégalais : Le Premier ministre s'indigne mais révèle des mesures diplomatiques

Le Premier Ministre Ousmane Sonko a pris la parole ce mardi 24 février 2026 devant l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière consacrée aux questions d'actualité. Interpellé sur la situation des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc, il a exposé la position et les actions du gouvernement, tout en appelant à la mesure et à la diplomatie.



Affaire des 18 supporters Sénégalais : Le Premier ministre s'indigne mais révèle des mesures diplomatiques

Face aux députés, le Premier Ministre a exprimé sa profonde indignation concernant la condamnation des ressortissants sénégalais, une affaire qui, selon lui, «semble aller au-delà du sport ». Il a fermement déploré et condamné cette décision, la jugeant d'autant plus regrettable qu'elle survient entre deux nations entretenant des liens historiques et amicaux.

 

Pour illustrer son propos, Ousmane Sonko a établi une comparaison avec un incident récent : « Il n’y a pas si longtemps, lors des Jeux Olympiques qui ont eu lieu en France, des supporters marocains avaient envahi le stade, et le match a dû être interrompu pendant près de deux heures, sans qu'aucun supporter marocain ne soit arrêté ». Cette analogie vise à souligner ce qui est perçu comme une application inéquitable des règles et une réaction disproportionnée des autorités marocaines dans le cas présent.

 

Le Chef du Gouvernement a détaillé les démarches entreprises au plus haut niveau de l'État. Il a confirmé que le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit le Ministre des Affaires étrangères, d'engager une procédure de demande de grâce présidentielle auprès des autorités marocaines.

 

En cas d'échec de cette démarche, le gouvernement a prévu une solution alternative. « Si, toutefois, la grâce n’est pas accordée, il existe des accords conclus avec le Maroc qui nous permettront de rapatrier ces derniers afin qu’ils purgent leur peine au Sénégal », a-t-il précisé. Cette option garantirait que les supporters puissent purger leur peine sur le territoire national, à proximité de leurs familles.

 

Conscient de l'émotion suscitée par cette affaire au sein de la population, Ousmane Sonko a lancé un appel à la retenue. « Quand ce genre de situation se produit, il faut la gérer avec calme », a-t-il insisté. Tout en reconnaissant la peine des familles, il a rappelé le principe fondamental de la souveraineté nationale : « Chaque pays a sa propre souveraineté. On ne peut pas prendre des bazookas et aller au Maroc pour leur forcer à les libérer ». Il a ajouté qu'avec six détenus marocains dans les prisons sénégalaises, le Sénégal attendrait le même respect de sa propre juridiction.

 

Le Premier Ministre a ainsi assuré que le gouvernement a mobilisé tous les leviers diplomatiques et juridiques à sa disposition et qu'il continue d'œuvrer activement à une résolution favorable.


Autres articles

Fatime Gueye

Mardi 24 Février 2026 - 12:58


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter