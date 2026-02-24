Affaire des 18 supporters détenus au Maroc : Le Premier ministre annonce une aide financière aux familles

S'exprimant au nom du gouvernement, Ousmane Sonko a pris un engagement ferme pour venir en aide aux familles des dix-huit supporters. Conscient des difficultés engendrées par l'incarcération de leurs proches, dont certains sont des soutiens de famille, il a tenu à adresser un message de solidarité concrète. « J’ai entendu que certains sont des pères de famille. Dans les jours à venir ou la semaine prochaine, j’enverrai, au nom du gouvernement, une aide à leur famille pour les soutenir en cette période du ramadan », a-t-il promis devant la représentation nationale.







Cette décision, distincte des démarches diplomatiques et juridiques en cours, revêt un caractère purement humanitaire. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de ne pas laisser les familles démunies face aux conséquences sociales et économiques de cette situation. L'aide annoncée s'inscrit dans un effort de solidarité nationale et vise à apporter un réconfort matériel et moral aux épouses, enfants et parents des détenus pendant une période de forte charge symbolique et spirituelle.







Les modalités pratiques de la distribution de cette aide devraient être communiquées prochainement, conformément à l'annonce du Premier Ministre.







Pour rappel, le 18 janvier 2026, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 opposant le Sénégal au Maroc à Rabat. Des incidents ont éclaté dans les tribunes après qu'un penalty jugé très litigieux a été accordé au Maroc dans les dernières minutes de jeu, peu après un but refusé au Sénégal. Dans la confusion, des supporters sénégalais ont été accusés de dégradations et de violences. Le 19 février 2026, le tribunal de Rabat a condamné dix-huit d'entre eux pour « hooliganisme » à des peines de prison ferme allant de trois mois à un an, assorties d'amendes. Ce verdict a immédiatement suscité une vive émotion au Sénégal et a été qualifié d'incompréhensible par la défense, qui a annoncé son intention de ne pas faire appel.

