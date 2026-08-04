​Afrique : la Côte d’Ivoire devient le deuxième pays à imposer le paquet neutre sur les cigarettes

La Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape dans la lutte antitabac. Le pays est devenu le deuxième en Afrique, après l’Île Maurice, à adopter le paquet neutre pour les produits du tabac, une mesure destinée à réduire l’attrait des cigarettes, notamment auprès des enfants, selon l’organisation antitabac Campaign for Tobacco-Free Kids.



Dans une déclaration parvenue à l’APS, la vice-présidente chargée des programmes de l’organisation en Afrique, Bintou Camara Bityeik, salue une « avancée majeure ».



Il affirme que «désormais, toutes les cigarettes commercialisées en Côte d’Ivoire devront être conformes aux nouvelles exigences en matière de paquet neutre, une disposition recommandée par la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac ».



Selon Campaign for Tobacco-Free Kids, « cette mesure prive l’industrie du tabac d’un important levier de marketing en imposant des emballages standardisés, sans logo, ni couleurs distinctives ou autres éléments promotionnels susceptibles d’attirer les consommateurs ».



L’organisation rappelle que « les fabricants de tabac ont utilisé, pendant longtemps, des emballages attrayants pour promouvoir des produits fortement addictifs et séduire de nouveaux consommateurs, en particulier les jeunes et les non-fumeurs ».



Elle précise que « le paquet neutre prévoit des emballages uniformes en couleur et en texture, avec une forme, une taille et des matériaux standardisés, tout en renforçant la visibilité des avertissements sanitaires ».



Pour Campaign for Tobacco-Free Kids, la décision de la Côte d’Ivoire constitue un « signal fort » en faveur de la santé publique et un exemple à suivre par les autres pays africains.



Cette réforme démontre, selon l’organisation, que les États disposent d’outils efficaces pour réduire la consommation de tabac, protéger les populations et limiter les stratégies de marketing de l’industrie du tabac visant surtout les jeunes.