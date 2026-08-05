Infanticide à Diourbel : une mère de 24 ans écope de six ans de prison

La chambre criminelle de Diourbel (150 km à l’est de Dakar) s’est penchée sur une affaire sordide impliquant meurtre d’un enfant et charlatanisme. D’après L’Observateur, les faits remontent au 23 mai 2024, lorsque K. Fall, 24 ans et récemment mariée s’est présentée à l’hôpital Ndamatou de Touba avec le corps sans vie de son nouveau-né, prétextant une rétention placentaire. Interpelé par des traces de blessures et d’étouffement, le personnel soignant a immédiatement donné l’alerte.



Une enquête a mis la lumière sur une grossesse dissimulée et a révélé que la jeune femme aurait accouché seule. Face aux enquêteurs, elle a fini par avouer avoir étouffé son bébé pour cacher qu’il n’était pas de son époux.



L’auteur de la grossesse s’est avéré être A. Diop, un guérisseur de 76 ans. Ce dernier avait prescrit à la jeune femme un étrange rituel mystique composé de poudres, d’un caméléon mort et d’un linceul incluant un rapport sexuel dans le but de trouver un mari.



Toujours selon L’Observateur, le procureur avait réclamé la perpétuité contre la mère pour infanticide et 5 ans de prison ferme contre le guérisseur.



Cependant, le tribunal s’est montré plus clément. K. Fall a été condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour infanticide tandis que le guérisseur a écopé de 2 ans de prison ferme avec une amende de 100 000 Fcfa pour charlatanisme