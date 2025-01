​Air Sénégal: démantèlement d'une mafia autour des billets d'avion destinés au personnel

Lucie Sylva, ancienne cheffe du «Staff travel desk» d'Air Sénégal, a été déférée devant le parquet financier, de même que son mari Papa Mamadou Cissé. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux, usage de faux et blanchiment de capitaux. Ainsi, en passant aux aveux, Lucie Sylva a cité d'autres personnes. A ce stade, de l’enquête, ces derniers ont été interrogés et libérées pour l’instant.



L'ancienne cheffe du «Staff travel desk» d'Air Sénégal, Lucie Sylva a été arrêtée par la Division des investigations criminelles, suite à une plainte déposée par la nouvelle direction générale après un audit.



En effet, Lucie Sylva est dans de beaux draps emportant avec elle son mari, Papa Mamadou Cissé, propriétaire de la société de lavage de véhicules situé au stade Demba Diop. Et il se trouve que les billets en cause transitaient dans le compte email de ce dernier. Renseigne le journal Libération dans sa publication du jour.



Lorsque la mise en cause a été interpellé par la Dic et interrogée sur un préjudice provisoire de près de 200 millions de Fcfa, elle n'a reconnu qu'une vingtaine de millions. Face aux enquêteurs, elle a imputé le reste des montants en cause à l'ancien directeur général d'Air Sénégal, Alioune Badara Fall, au directeur marketing Eric Iba Guèye; à la cheffe d'agence Abibatou Cissé et à des chargés de planning…



Selon la même source, Alioune Badara Fall a été entendu à deux reprises à la Dic. L'ancien directeur général a juré n'avoir jamais donné d'instruction à Lucie Sylva afin qu'elle émette en sa faveur des billets frauduleux.



D'ailleurs, il a communiqué aux enquêteurs, pour se dédouaner, les échanges de mails qu'il a eu avec Lucie Sylva. N'empêche, cette dernière a persisté dans ses accusations lors d'une confrontation. Comme Alioune Badara Fall, Abibatou Cissé a nié également les accusations contre sa personne tandis que Eric lba Guèye, qui se trouvait à l'étranger au moment la clôture de l'enquête, n'a pas pu être entendu.



En tout Etat de cause, le parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre Lucie Sylva, son mari et X. A cet effet, une délégation judiciaire devrait permettre de faire toute la lumière sur cette affaire.