Gabon : un Sénégalais d'origine à la tête de la diplomatie

Le diplomate gabonais Régis Onanga Ndiaye est reconduit au poste de ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et chargé de la Diaspora, dans le premier gouvernement de la Cinquième République gabonaise annoncé ce lundi 5 mai 2025 par le Président Brice Oligui Nguéma.



Nommé initialement en septembre 2023, dans le gouvernement de Transition mis en place après le coup d’État du 30 août, Régis Onanga Ndiaye conserve un portefeuille stratégique, symbole de continuité dans la politique extérieure du pays.



Âgé de 58 ans, Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye est né le 28 septembre 1966 à Port-Gentil. Issu d’une famille d’origine sénégalaise ayant longtemps servi l’administration coloniale française, il porte un patronyme qui reflète ses racines du pays de la Teranga. Son parcours personnel et académique l’a mené au Sénégal, où il a suivi sa scolarité à Dakar puis à Kaolack dans les années 1970. Entre 1978 et 1982, il y réside à nouveau, son père étant affecté à la représentation d’Air Gabon à Dakar.



Ancien ambassadeur du Gabon au Sénégal de 2015 à 2023, Régis Onanga Ndiaye s’est forgé une solide réputation de diplomate rigoureux et expérimenté. Sa reconduction à la tête de la diplomatie gabonaise est perçue comme un signal fort en faveur de la stabilité et de la continuité, tant sur le plan régional qu’international.



Dans un gouvernement composé de 30 membres, dont 10 femmes, il figure parmi les piliers du nouveau dispositif mis en place par le chef de l’État pour conduire le Gabon vers une nouvelle ère institutionnelle.