Trafic de drogue : six individus interpellés à Grand-Dakar (police)

La Police nationale informe les populations que le Commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar a procédé à l’interpellation de six (06) individus pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue, le dimanche 4 mai 2025, au cours d’une mission de sécurisation.



Les interpellations ont eu lieu après qu’un jeune homme, membre d’un groupe assis devant une maison située à proximité du garage Casamance à Grand-Dakar, s’est soudainement levé et réfugié précipitamment dans une autre demeure. Il a été suivi par les agents en patrouille.



La perquisition de la chambre dans laquelle il s’était dirigé a permis de retrouver les six (06) suspects en possession de neuf (09) boulettes de poudre de MDMA, huit (08) boules de haschich et un comprimé d’ecstasy.



Les mis en cause ont été conduits au Commissariat de Grand-Dakar. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller toute personne impliquée dans cette affaire.