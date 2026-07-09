​Audition de Doudou Lamine Dieng : "Je n'ai d'autres relations qu'amicales avec Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé"

Le banquier Doudou Lamine Dieng a été entendu le mercredi 8 juillet 2026 par le juge d'instruction du Tribunal de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Initialement prévue pour le lundi 6 juillet 2026, son audition au fond avait été reportée pour des raisons de procédure, selon les informations du journal "Les Echos".



Entendu par le magistrat instructeur, Doudou Lamine Dieng "s'est bien défendu". Il a nié toute implication dans les faits qui lui sont reprochés. Il a par ailleurs annoncé qu'il allait s'inscrire en faux contre les déclarations faites à son encontre.



Concernant ses liens avec Pape Cheikh Diallo et le chanteur Djiby Dramé, l’ancien banquier a déclaré devant le juge : "Je n'ai d'autres relations qu'amicales avec eux". Il a précisé n’avoir "absolument rien à se reprocher" sur ce volet, toujours selon le journal.



Pour rappel, Doudou Lamine Dieng est poursuivi dans le cadre de l'affaire dite "des homosexuels". Il est placé sous mandat de dépôt pour "association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire de VIH/Sida et blanchiment de capitaux".



Son interpellation serait intervenue à la suite de l’exploitation du téléphone portable de Djiby Dramé. Des éléments auraient été retrouvés et feraient état de relations qu’il entretenait avec le chanteur. C’est ce dernier qui aurait également mis en cause Pape Cheikh Diallo.