​Balla Gaye 2-Modou Lô : Double Less dément le journal «Sunu Lamb»

Le père de Balla Gaye 2, Double Less, a tenu à faire des précisions par rapport aux propos tenus contre lui par le journal « Sunu Lamb». Dans une de ses éditions, le quotidien avait révélé qu'il (Double Less) avait reçu la somme de 5 millions F Cfa des mains du promoteur, Luc Nicolaï. «C’est faux », rétorque le papa de Balla Gaye 2. Avant de lancer un véritable appel de détresse à la Casamance.

«Je marche en terrain inconnu. J’appelle toute la population casamançaise à prendre les armes », a-t-il lancé lors du premier face-à-face entre son fils et Modou Lô ce samedi à la Place du Souvenir. Regardez!!