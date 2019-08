​CESTI : la Directrice dans de sales draps

La Directrice du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) est accusée d’avoir délivré des attestations de réussites sans la réunion du Comité pédagogique. La section Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) de l’établissement parle de méthode dilatoire et exige des explications dans les plus brefs délais avant de saisir la justice.



Une plainte traîne sur la tête de la Directrice du CESTI. En effet, rapporte nos confrères de Walf radio, elle aurait délivré des attestations de réussites sans la réunion du comité pédagogique qui évoque une méthode dilatoire. Le Saes, section Cesti réclame des explications avant de porter l’affaire en justice.



« Ce qui a motivé le communiqué, c’est la méthode dilatoire de la Directrice. Délivrer des attestations de réussites alors qu’il n’y a pas eu réunion du comité pédagogique. Nous nous sommes dit que ces attestations n'ont pas eu de valeur. Depuis lors, il y a cette méthode dilatoire. Donc comme dans nos pays, il y a des juridictions. Pourquoi pas ne pas porter l’affaire si elle persiste encore, devant la justice », exige Massahir Gueye, chargé de revendication du Saes CESTI.