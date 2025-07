Cameroun: l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle suscite la polémique

À la suite du rejet de la candidature de Maurice Kamto à la prochaine présidentielle par le conseil électoral (Élécam), samedi 26 juillet, la polémique ne cesse d'enfler au Cameroun.



Dès le lendemain, l'hypothèse d'un complot ourdi pour écarter le principal rival du président sortant Paul Biya qui brigue un huitième mandat s'est fait jour. Elle met notamment en cause Dieudonné Yebga, l'homme présenté par Élécam comme l'autre candidat intronisé par le Manidem pour le scrutin du 12 octobre dont l'investiture aurait poussé l'instance à disqualifier Maurice Kamto sous le prétexte d'une impossible double candidature.



La controverse est alimentée par des enregistrements audio massivement diffusés sur les réseaux sociaux dans lesquels on peut entendre une conversation téléphonique entre deux individus, dont l'un est présenté comme Dieudonné Yebga.



Celui-ci y confie notamment les motivations qui l'auraient poussé à déposer sa candidature aux côté de celle de Maurice Kamto. Invoquant sa frustration personnelle à la suite des négociations qui ont conduit à désigner ce dernier comme candidat du Manidem, il accuse également Anicet Ekane, le président du parti à qui il conteste son leadership, d'avoir mené les discussions de façon opaque.



Des enregistrements non authentifiés

Enfin, celui-ci fait aussi allusion à des manipulations informatiques qui auraient été pratiquées sur le site Internet du ministère de l'Administration territoriale où sont stockées les données des partis politiques, ainsi que le fichier actualisé de leurs dirigeants.



Si ces enregistrements n'ont pas été authentifiés, leur diffusion devenue virale suffit à instiller le doute dans l'opinion dont une partie s'interroge désormais sur le fait de savoir si la candidature de Dieudonné Yebga n'a pas été volontairement créée pour torpiller celle de Maurice Kamto.



Les acteurs concernés, qu'il s'agisse du ministère de l'Administration territoriale, du Manidem ou de Maurice Kamto lui-même, ne se sont, eux, pas encore exprimés sur cette nouvelle affaire.