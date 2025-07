RDC: au moins 40 civils tués lors d’une attaque contre une église attribuée aux ADF en Ituri

L'incursion a eu lieu en pleine nuit, vers 1h00 du matin. Selon plusieurs sources locales, les assaillants ont d'abord attaqué l'église catholique de la paroisse Bienheureuse Anuarite, de Komanda. Une trentaine de fidèles étaient réunis. Ils préparaient « une croisade eucharistique », une cérémonie religieuse qui devait avoir lieu, ce dimanche. Ils ont été massacrés, par balles ou à la machette, au sein même de l'église.



« Ils ont tiré à bout portant sur les chrétiens », s'indigne Christophe Munyanderu, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l’homme, une organisation de la société civile locale.

Christophe Munyanderu, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l’homme, une organisation de la société civile locale.



Jean Katho Toyabo, chef coutumier de Komanda, précise que d'autres jeunes ont été enlevés, lors de cette attaque. Des maisons ont également été incendiées. Ce dimanche matin, plusieurs corps gisaient encore sur le sol et les églises sont restées fermées.



Dans un communiqué, en début de la semaine, la Monusco a condamné fermement les attaques répétées et meurtrières menées, par les ADF, qui ont causé la mort de 82 civils en Ituri et dans le Nord-Kivu, depuis le début du mois de juillet.