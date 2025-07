Grève répétée des travailleurs de la justice : le Forum du justiciable exprime ses préoccupations

Les travailleurs de la justice ont encore remis ça. Ils ont décrété 72 heures de grève. Assez, pour faire réagir le Forum du Justiciable. Dans une déclaration datant du dimanche 27 juillet, le Secrétariat exécutif du forum du justiciable, Babacar Ba, a exprimé sa vive préoccupation face à cette « grève qui a atteint des proportions inquiétantes que rien ne saurait justifier ».



Il exhorte les syndicats à observer le service minimum et de maintenir un esprit de dialogue constructif, dans l’intérêt supérieur du service public de la justice. « Il est temps de sortir de l’immobilisme et de cette impasse qui avilit l'image de la justice. Étant le dernier rempart, la justice ne peut attendre. Elle mérite tous les sacrifices, quels qu'ils soient », lit-on sur la déclaration.



Selon le forum du justiciable : « ce qu’on fait subir aux justiciables est inhumain. Les grévistes doivent de temps en temps suspendre le mot d’ordre ou observer le service minimum afin de donner une chance aux négociations ».



A ce sujet, il invite le Premier ministre, Ousmane Sonko, à s’emparer de ce dossier.

« Face à cette situation alarmante et désastreuse, nous appelons les autorités gouvernementales, au premier chef le Premier ministre, à tout mettre en œuvre pour trouver rapidement des solutions concrètes et pérennes, notamment en poursuivant les négociations de manière sérieuse avec les représentants syndicaux des fonctionnaires de la Justice. Il y va du respect de l'État de droit, du bon fonctionnement des institutions judiciaires et de la protection des droits fondamentaux des justiciables », a conclu la note.