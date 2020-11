​Côte d'Ivoire : Yamoussoukro, un convoi de la CEI attaqué par des militants du PDCI qui l'incendient

Les sept (7) véhicules apparemment en provenance de la zone de Tiebissou qui regagnaient Abidjan, ont été pris dans un piège mis en place par des militants du PDCI (opposition, ndlr), les obligeant à faire stop.



Alors que la proclamation, département par département, a commencé ce dimanche aux alentours de 17H30TU, un témoin rapporte à KOACI, qu'une fois leur cortège à l'arrêt, voyant une trentaine d'homme foncer sur eux, ceux qui le composait ont pris la fuite laissant libre court aux casseurs.



Des bruits d'arrestation de ceux qui ont lancé des mot d'ordre, sont de plus en plus forts; Après la désolation du jour à Morofé et les violences à Toumodi non loin, le rejet du vote et l'appel à une transition de l'opposition, sont observés de près chez ceux qui suivent les étincelles sécuritaires ivoiriennes.