Soudan: les inondations dues à la saison des pluies font craindre de nouvelles épidémies

Au Soudan, selon le Ministère de la Santé, au moins 133 familles ont été directement affectées par les inondations entre le 30 juillet et le 1ᵉʳ août. Avec la saison des pluies, de forte amplitude cette année, les cours d'eau connaissent une augmentation de leur niveau et menacent de sortir de leur lit, risquant de causer de nouvelles inondations.



Déjà, au moins vingt et une régions, à travers le Soudan, ont été touchées par de fortes pluies et des inondations. Selon un communiqué du ministère, les zones le plus impactées sont situées dans la région de Qadaref, d'Al Jazeera, du Nil et du Darfour central.



La crainte d'épidémies s'accentue

La crainte de la propagation d'épidémies est accentuée par un système de santé durement affaibli en raison du conflit qui oppose, depuis 2023, l'armée soudanaise aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Ce système de santé ne peut pas faire face à une situation d'urgence. 80% des hôpitaux et des centres médicaux du Soudan sont aujourd'hui hors service. Ces infrastructures ont été systématiquement visées par les belligérants, surtout par les FSR.



Actuellement, le Soudan est confronté à une épidémie de choléra qui sévit au Darfour. Des milliers de personnes sont affectées, essentiellement dans les camps de réfugiés où 10% seulement ont accès à l'eau potable.