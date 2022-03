​Coupe du monde 2022: tous les chapeaux pour le tirage au sort sont connus

Cette fois c’est bon. Après avoir dégainé trop tôt une banderole pour célébrer leur présence au Mondial 2022, les Etats-Unis ont bien décroché leur qualification pour la compétition organisée au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.



Et ce, malgré leur défaite contre le Costa Rica de Keylor Navas dans la nuit de mercredi à jeudi (0-2). Avec 29 qualifiés connus sur les 32 qui participeront à la Coupe du monde, la Fifa va procéder vendredi au tirage des huit groupes de son prestigieux tournoi en direct de Doha dès 18h (heure de Paris). Avec le nouveau classement mondial mis à jour après les dernières rencontres disputées au mois de mars, la composition de tous les chapeaux est connue.



La France avec les autres favoris

Tenante du titre et tranquillement qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar, l’équipe de France reste bien installée à la troisième place du classement de la Fifa. Devant, le Brésil a chipé le trône mondial à la Belgique mais la Seleçao comme les Diables rouges figureront bien dans le premier pot lors du tirage au sort.

L’Argentine, l’Angleterre ainsi que l’Espagne et le Portugal les accompagneront. Tout comme le Qatar en tant que pays hôte de la compétition. C’est simple, hormis l’Italie, le gratin de la planète foot est présent dans le chapeau 1.



Un chapeau 2 très relevé avec l'Allemagne et les Pays-Bas

Titrée en 2014 mais éliminée dès le premier tour en 2018, l’Allemagne se contente du chapeau 2. La Mannschaft fera clairement office d’épouvantail à éviter pour les autres grandes nations. Idem pour les Pays-Bas et le Danemark. Si les Bataves ont bataillé pour arracher leur place à la Coupe du monde après avoir raté le rendez-vous voilà quatre ans, ils donneront tout pendant le tournoi.



La Danish Dynamite, elle, a bouclé les qualifications avec neuf victoires en dix matchs et a récupéré Christian Eriksen. Dans ce deuxième pot très relevé, il faudra aussi se méfier du Mexique, de l’Uruguay ou encore de la Croatie ou de la Suisse et des Etats-Unis.



Les trois derniers qualifiés placés dans le chapeau 4

Les trois derniers qualifiés, une nation européenne et les vainqueurs des deux barrages intercontinentaux, seront automatiquement placés dans le chapeau 4 afin d’éviter de trop retarder le calendrier international.

- le pays de Galles affrontera le vainqueur du match Ecosse-Ukraine pour rejoindre le Mondial

- le Pérou affrontera le vainqueur du match Emirats arabes unis-Australie pour rejoindre le Mondial

- le vainqueur du match Costa Rica-Nouvelle Zélande rejoindra le Mondial.



Tous les chapeaux pour le Mondial 2022



Chapeau 1: Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal et Qatar (pays hôte).



Chapeau 2: Mexique, Pays-Bas, Danemark, Allemagne, Uruguay, Suisse, Etats-Unis, Croatie.



Chapeau 3: Sénégal, Iran, Japon, Maroc, Serbie, Pologne, Corée du Sud, Tunisie.



Chapeau 4: Cameroun, Canada, Equateur, Arabie saoudite, Ghana, qualifié européen, vainqueur barrage intercontinental 1, vainqueur barrage intercontinental 2.