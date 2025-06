Mouvement Kolda Debout : le Réseau des Cadres officiellement installé

Le Mouvement Kolda Debout (MKD), dirigé par Abdourahmane Doura Baldé, poursuit sa dynamique d’organisation et de structuration. Dernier acte en date : l’installation du Réseau des Cadres, intervenue ce dimanche, marquant une étape clé dans la consolidation de cette jeune formation politique implantée dans la région de Kolda.

A cette occasion, Mamadou Seydou Diallo, plus connu sous le surnom de "Zidane", a été désigné premier coordonnateur de cette instance stratégique. À l’issue de la rencontre, il a défini les grandes orientations du Réseau : « Il s’agira d’un laboratoire d’idées, une entité dédiée à la réflexion autour de plans stratégiques et une force de proposition au service du mouvement. »



Selon Zidane, le Réseau des Cadres jouera également un rôle central dans la montée en compétences de ses membres : « C’est aussi une structure de renforcement de capacités des cadres du mouvement, en perspective des prochaines échéances électorales. »



Cette nouvelle instance s’inscrit dans un processus plus large de structuration interne du Mouvement Kolda Debout, considéré aujourd’hui comme un acteur politique en pleine montée en puissance dans le Fouladou. Le leadership d’Abdourahmane Doura Baldé, conjugué à l'engagement des jeunes et des cadres, semble placer le MKD sur une trajectoire ascendante à l’approche des grands rendez-vous électoraux à venir.



Avec cette étape franchie, le MKD entend consolider ses bases, affiner son projet politique et asseoir davantage sa légitimité sur l’échiquier régional et national.