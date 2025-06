Ismaïla Sarr surgit et égalise : le Sénégal remet les pendules à l’heure face à l’Angleterre !

Menés depuis le but d’Harry Kane en début de match, les Lions de la Téranga recollent au score face à l’Angleterre ! Sur une action parfaitement construite, Idrissa Gana Gueye adresse un centre millimétré dans la surface. Nicolas Jackson se bat pour conserver le ballon et le transmet intelligemment à Ismaïla Sarr, qui surgit lancé et crucifie le gardien anglais.



L’attaquant des Lions signe là son deuxième but de la semaine et permet au Sénégal de revenir au score !



Angleterre 1 – 1 Sénégal