Alerte météo : orages, pluies et vents forts attendus dans plusieurs régions du sud-est du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte météorologique ce mardi, annonçant l’arrivée d’orages accompagnés de pluies soutenues et de rafales de vent violentes. Le phénomène est attendu dans la soirée et au cours de la nuit dans plusieurs régions du sud-est et du sud du pays.



Les zones concernées sont : Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor



Selon l’ANACIM, ces orages seront précédés de vents forts, susceptibles de soulever localement de la poussière dense, en particulier dans les zones encore sèches.



Risques associés : rafales violentes, soulèvements de poussière, Activité électrique intense (éclairs, coups de tonnerre) et Averses de forte intensité



Recommandations : Restez vigilants face à l’évolution du temps, Limitez les déplacements non essentiels et Suivez les consignes des autorités compétentes