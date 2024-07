​Cour d’Appel de Dakar : Madiambal et Téliko devant la barre le 15 juillet

Madiambal Diagne, le patron de Avenir Communication et le juge Souleymane Téliko seront de nouveau devant la barre le 15 juillet prochain rapporte les Échos ce 09 juillet. Il est poursuivi par le juge Téliko pour des « faits de diffamation », ajoute le journal.



Le dossier évoqué à la barre hier 08 juillet, a été renvoyé au 15 juillet parce qu’avant que le Tribunal n’accède au renvoi, « la partie civile l’avait sollicité en arguant qu’il y avait d’autres confrères qui sont dans la cause et qui ont demandé qu’on renvoie l’affaire ». C’est dire que l’affaire est loin de connaître son épilogue.



Pour rappel, Madiambal a été reconnu coupable de diffamation et condamné en première instance, par le Tribunal correctionnel de Dakar à 03 mois de prison assortis du sursis et à payer une amende de 500.000 francs CFA, mais aussi à verser à l’ancien président de l’Union des magistrats du Sénégal, la somme de 5 millions de francs CFA.



Madiambal ayant interjeté appel, l’affaire a été débattue en février 2023. Lors du procès, le Procureur général avait requis contre lui la confirmation du jugement qui a été rendu par les premiers juges. Le délibéré a été prorogé à maintes fois, et le tribunal avait fini par ordonner la réouverture des débats.