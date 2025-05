Cameroun: le Premier ministre en visite dans le Nord à l'approche de la présidentielle d'octobre

« Cette visite fut un succès ». Selon l'équipe du Premier ministre, elle a permis de « reconnecter le chaînon manquant entre le président et ceux qui étaient mécontents ». Joseph Dion Ngute a saisi l'occasion de l'inauguration du pont sur le Logone entre le Cameroun et le Tchad. Il était à Yagoua lundi 28 avril.



Il s'est rendu dans l'Extrême-Nord, a rencontré des élus locaux et constaté l'avancée des travaux sur l'axe Mora-Dabanga-Kousseri. L'Extrême-Nord est une des régions les plus peuplées du Cameroun, mais aussi la plus pauvre, frappée par l'alternance de sécheresses et d'inondations, en raison du réchauffement climatique. Elle est frappée également depuis plus de dix ans par l'insécurité et la violence générée par les groupes armés issus de l'insurrection nigériane voisine Boko Haram.



Plusieurs évêques originaires du septentrion ont marqué le début d'année en relayant le mal-être des Camerounais et leur aspiration au changement.



Et en février, à Kousseri, des élus locaux ont bruyamment protesté contre l'attitude jugée « méprisante » du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh lors de sa visite express avec sa délégation.