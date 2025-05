UNDO MAYO 2025 : tout est bien qui finit bien !

L’Association des acteurs culturels du département d'Oussouye se réjouit de la tenue de la grande et belle fête de UNDO MAYO, après son interdiction par l’autorité administration (le sous-préfet de Cabrousse).



Vive le développement de notre cher département et de notre belle région.



Le développement économique et la vulgarisation de notre riche patrimoine culturel ont été les principales raisons de l’organisation, depuis aujourd’hui 16 ans, de UNDO MAYO 2025.



Nous rendons donc grâce à Dieu pour le retour à la normale, après la tension créée par l’interdiction de UNDO MAYO, à 48 heures de la tenue de l’événement.



L’Association des acteurs culturels du département d'Oussouye se félicite et remercie tous ceux qui ont œuvré pour aboutir à cette fin heureuse permettant aux organisateurs de tenir cette activité compte tenu de son importance pour le secteur et pour les populations.





L’Association des acteurs culturels du département d'Oussouye a estimé que la décision d’interdiction de cette manifestation qui se tient depuis près de deux décennies est inappropriée et les raisons évoquées pour la motiver inexactes.



L’autorité administrative a évoqué des ‘’risques d’atteintes aux bonnes mœurs’’ et ‘’des trouble à l’ordre public’’, pour justifier son interdiction.



L’Association des acteurs culturels du département d'Oussouye pense qu’elle a fait une mauvaise appréciation de la situation parce que depuis seize ans que cette activité se tient, tout s’est toujours très bien passé.



Mais, qu’à cela ne tienne, tout est bien qui finit bien !



L’Association des acteurs culturels du département d'Oussouye a toujours pensé que cette manifestation est une bouffée d’oxygène pour la zone.

Jadis fleuron de l’économie régionale avec sa station balnéaire, la zone du Cap Skirring se meurt économiquement parlant.

A part le Club Med, il n’y a plus rien. Dès la fin annuelle de ses activités, le mois de mai, les lampes du tourisme s’éteignent.



Le UNDO MAYO est donc un bol d'air frais !



Culturellement, il est un moteur de vulgarisation.

De nombreuses activités culturelles sont organisées pendant cet événement vendu au monde entier à travers la toile.



Economiquement, la zone revit de cette manifestation. Les réceptifs (résidences, campements, villas, entre autres) affichent le plein. Des participants achètent des billets d’avion, de bus, de bateau, pour les besoins de ce grand événement attendu annuellement dans la localité.

Des commerçants viennent de la Guinée voisine, de la Gambie, de nombreuses localités du pays pour écouler leurs marchandises.



Les conducteurs de taxis, de Ziguinchor à Diembéring, en passant par Cabrousse, revivent le temps de cette fête.



Pour autant de raisons, l’Association des acteurs culturels du département d'Oussouye considère que l’annulation de l’interdiction était la meilleure chose à faire.



Elle appelle les populations à moins de passion en comprenant que le plus important est que le UNDO MAYO est un plus pour la localité et pour le Sénégal.



L’association appelle les autorités à plus d’ouverture pour un dialogue constructif.

C’est seulement de cette manière que nous (autorités, populations) pourrons tous participer à la construction de notre chère localité et à la vulgarisation de son riche patrimoine culturel.



Gustave Bénédict SARR

Secrétaire général de l’Association des acteurs culturels du département d'Oussouye et fédéral chargé du Patrimoine et des Socio-cultures.