​Diourbel : Ramatoulaye Diallo remporte la finale nationale de la 35e édition de dictée PGL

L’élève de l’espace élémentaire excellence du groupe de l’Institut supérieur de management (ISM) de l’inspection d’académie de Ziguinchor (sud), Ramatoulaye Diallo, a remporté la finale nationale de la 35e édition de la dictée Paul Gérin Lajoie (PGL), organisée cette année à Diourbel (centre).



Sous le thème : « Les technologies de l’information et de la communication et leur rôle dans les apprentissages », la cérémonie de la finale nationale de la 35e édition de la PGL s'est tenue, le 07 février 2026, en présence du gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall.



Une autre fille, Adama Seck, de l’inspection d’académie de Pikine-Guédiawaye, et Mouhamed Élie Moufaoud, également de l’académie de Ziguinchor, ont occupé respectivement les deuxième et troisième place.



‎Les deux premières lauréates représenteront le Sénégal au Canada, lors du concours international de la dictée Paul Gérin Lajoie, qui vise à promouvoir la langue française auprès des jeunes, selon l'APS.