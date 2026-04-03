Saudi Pro League: Al-Nassr s’impose 5-2 face à Al Najma grâce à des doublés de Sadio Mané et Cristiano

De retour après une blessure, Sadio Mané s’est illustré en inscrivant un but lors de la 27e journée de la Saudi Pro League. L’attaquant sénégalais a réalisé une action individuelle remarquable pour permettre à Al‑Nassr de prendre l’avantage au score.



Parti de loin, il a éliminé trois défenseurs avant de conclure d’une frappe puissante qui a terminé dans la lucarne opposée, signant ainsi un but de grande classe.



Avant lui, Abdullah Al‑Hamdan avait égalisé pour Al‑Nassr. Sadio Mané a ensuite redonné l’avantage à son équipe (2-1) juste avant la pause.



Au retour des vestiaires, Najma SC est revenu au score (2-2). Mais l’inévitable Cristiano Ronaldo a redonné l’avantage à Al‑Nassr sur penalty (3-2), avant d’inscrire un deuxième but personnel à la 74e minute pour porter le score à 4-2. Sadio Mané s'offre également un doublé en fin de match (5-2).



L’international sénégalais totalise désormais 12 buts et 7 passes décisives en championnat cette saison.



Avec cette victoire, Al‑Nassr, leader du championnat, totalise 70 points et prend six longueurs d’avance sur son poursuivant Al‑Hilal (64 points), qui doit affronter Al‑Taawoun ce samedi à 18h00 GMT.