Message à la nation : Le Président Diomaye Faye place la question des personnes handicapées au centre de ses préoccupations

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé son message à la nation, ce vendredi 3 avril 2026, la veille des festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le Président Faye a annoncé des avancées majeures dans le domaine social, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat, les aides familiales et l'assurance maladie.



Bassirou Diomaye Faye a soutenu que la vision Sénégal 2050 nous enseigne que le véritable progrès ne se mesure pas seulement à la croissance économique, mais aussi à la capacité d'un pays à prendre soin des plus vulnérables et à garantir à chacun sa dignité et sa place dans la communauté nationale. À ce titre, il a affirmé l'enrôlement « de 15 000 titulaires de la carte d'égalité des chances dans le régime d'assurance maladie universelle avec un objectif d'extension significatif en 2026 ».



Cette mesure, visant à améliorer la prise en charge des personnes handicapées, s'inscrit dans une dynamique d'élargissement des programmes de protection sociale, incluant également des bourses de sécurité familiale.



« Le programme national de bourse de sécurité familiale a été relancé et renforcé. Il est articulé avec la carte d'assurance maladie universelle et d'autres filets sociaux au profit des bénéficiaires », a-t-il expliqué, soulignant que « les dispositifs de protection sociale adaptative soutiendront les familles affectées par les chocs économiques et climatiques ».



Par ailleurs, d’après lui, l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat est renforcé. Diomaye Faye a indiqué que « 1014 projets portés par des personnes handicapées ont été financés avec l'appui du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) et de la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/ FJ) pour un montant global de 1,37 milliard de FCFA ». « Dans le cadre du pavé 2, au moins 5% de l'enveloppe globale de 107 milliards de FCFA sera réservée à leurs projets », a-t-il ajouté.



À l'issue de son allocution, le chef de l'Etat a appelé les Sénégalais à la cohésion sociale. « C'est ensemble, dans l'unité, le travail et la discipline républicaine que nous continuerons à écrire l'histoire du Sénégal. Vive la République, vive le Sénégal », a-t-il martelé.

