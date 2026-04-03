JOJ Dakar 2026 : «La mobilisation des forces de défense est totale (...) pour garantir la sérénité» (Diomaye Faye)

Le Sénégal organisera, du 31 octobre au 13 novembre 2026, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), une première sur le continent africain. A environ sept (07) mois de la compétition, le Président Diomaye Faye a assuré, ce vendredi 03 avril, que «la mobilisation des forces de défense et de sécurité est totale» pour «garantir la sérénité» de cet événement historique. Il a tenu ces propos à l’occasion de son discours à la Nation, alors que le pays célèbre, samedi 04 avril, le 66e anniversaire de son accession à l’indépendance.



«La gendarmerie et la police nationale préparent un dispositif de sécurisation complet pour Dakar, Diamniadio et Saly (les trois sites de la compétition). Des milliers de personnels appuyés par des moyens terrestres, maritimes et aériens seront engagés afin de garantir la sérénité de cet événement historique», a dit le Président, ajoutant que les JOJ «seront un moment de rayonnement» pour le Sénégal et pour l'Afrique.



Il a profité de l’occasion pour saluer les Forces de sécurité, qui constituent «le bouclier silencieux de la stabilité» du Sénégal, à l'heure où «tant de peuples vivent les preuves de l'instabilité ou des conflits déchirent des régions entières et où les équilibres du monde se déplacent avec fracas».



Le thème de la compétition est : «les Forces de défense et de sécurité : partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 ». Pour le Président, «ce choix exprime une vision claire de l'État» et montre que les forces de défense et de sécurité «ne se tiennent pas en retrait de la nation», mais «en sont une composante vivante».